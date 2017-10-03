عامل نظافة يعيد 13 ألف جنيه لطالب فقدها بجامعة الإسكندرية

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عثر عامل بكلية التجارة، جامعة الإسكندرية على 13 ألف و 600 جنيه وقام بتسليمها إلى إدارة الكلية، والتي بدورها توصلت أنها لأحد الطلاب الذى أبلغ عن فقدانه للمبلغ وكان مقررًا أن يدفعها كمصاريف للسنة الدراسية.

بدأت القصة بعثور العامل ممدوح رسمي زكي سيدهم - الذي يعمل بقسم المسطحات بكلية التجارة - أثناء عمله بتنظيف طرقات الكلية وجد كيس يحتوي على مبلغ من المال يبلغ 13600 (ثلاثة عشر ألف وستمائة جنيها)، ورغم ضيق وضغوط العيش لم يفكر للحظة إلا بتسليم المبلغ لإدارة الكلية لتسليمها لصاحبها الذي كان قد تقدم ببلاغ لإدارة الأمن بالكلية عن فقدانه لمبلغ من المال.

من جانبه قام الدكتور السيد الصيفي - عميد الكلية – بتكريم العامل وقرر مكافئته على أمانته وتشجيعه لتقديم المزيد من العطاء لكليته التي هي بيته الثاني.

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وقال عميد الكلية: "هكذا هم موظفي وعمال كلية التجارة – جامعة الإسكندرية رمز الأمانة والشرف الذي يفتخر بهم الجميع".

فى الوقت نفسه، قامت إدارة الكلية بالاتصال بالمدعو فتحي أحمد أحمد سويد ولي أمر الطالب محمد فتحي أحمد الطالب بالفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية والذي كان أبلغ إدارة الأمن بالكلية عن فقدانه مبلغ 13600 جنية (ثلاثة عشر ألف وستمائة جنيها ) والتي كان من المقرر دفعها كرسوم دراسية.

حضر ولى الأمر إلى مقر الكلية وقام السيد الدكتور السيد الصيفي عميد الكلية بتسليمه المبلغ وتقدم بالشكر إلى ممدوح رسمي ذكي سيدهم الذي وجد المبلغ وقام بتسليمه لإدارة الكلية.