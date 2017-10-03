أخبار عاجلة

وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة -
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق -
محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القبض على 6 أشخاص بحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على 6 أشخاص بحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

12:38 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

القبض على 6 أشخاص بحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث مركز قليوب، القبض على 6 تجار مخدرات، بحيازتهم كميات مختلفة من مخدرات الحشيش والهيروين، بقصد الاتجار، وأحيل المتهمين للنيابة لتولي التحقيق.

كانت تعليمات اللواء محمد توفيق الحمزاوى، مدير الأمن، للمقدم احمد كمال ابو العز، رئيس مباحث مركز قليوب، بتكثيف الحملات لضبط تجار السموم البيضاء، فقامت حملة مكبرة شارك فيها مكتب مكافحة المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط كلًا من "محمد. ع. ج" وشهرته "كاوتش" 30 عامًا، عاطل، و"حمد. ا. ح" 25 عامًا، وبحيازتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 3 كيلو جرام، ومبلغ مالي 500 جنيه.

وألقت الحملة القبض على "حسن. م" 27 عامًا، عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا هتك عرض، وسرقة، وسلاح، و"كريم. ه. ج" 21 عامًا، عاطل، وبحيازتهما كمية من الحشيش، والهيروين، و"سعيد. ف" 38 عامًا، عاطل، وبحيازته كمية من الحشيش ومبلغ مالي 1285 جنيهًا، و"فارس. م" 27 عامًا، عاطل والسابق اتهامه في قضيتي مخدرات، وبحيازته كمية من الحشيش ومبلغ مالي 700 جنيه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 16 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية

    أخبار

  • قرار جديد من النيابة ضد 3 ضباط ضُبطوا متلبسين بالحشيش والترامادول

    أخبار

  • حبس 3 أطباء تخدير لتسببهم في وفاة طفلة بالمستشفى الجامعي بأسيوط

    أخبار

  • جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب18 لفافة بانجو (صور)

    أخبار

إعلان

dce873b9fe.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها

قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة