القبض على 6 أشخاص بحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية
القبض على 6 أشخاص بحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية
12:38 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
ارشيفية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
ألقت مباحث مركز قليوب، القبض على 6 تجار مخدرات، بحيازتهم كميات مختلفة من مخدرات الحشيش والهيروين، بقصد الاتجار، وأحيل المتهمين للنيابة لتولي التحقيق.
كانت تعليمات اللواء محمد توفيق الحمزاوى، مدير الأمن، للمقدم احمد كمال ابو العز، رئيس مباحث مركز قليوب، بتكثيف الحملات لضبط تجار السموم البيضاء، فقامت حملة مكبرة شارك فيها مكتب مكافحة المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط كلًا من "محمد. ع. ج" وشهرته "كاوتش" 30 عامًا، عاطل، و"حمد. ا. ح" 25 عامًا، وبحيازتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 3 كيلو جرام، ومبلغ مالي 500 جنيه.
وألقت الحملة القبض على "حسن. م" 27 عامًا، عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا هتك عرض، وسرقة، وسلاح، و"كريم. ه. ج" 21 عامًا، عاطل، وبحيازتهما كمية من الحشيش، والهيروين، و"سعيد. ف" 38 عامًا، عاطل، وبحيازته كمية من الحشيش ومبلغ مالي 1285 جنيهًا، و"فارس. م" 27 عامًا، عاطل والسابق اتهامه في قضيتي مخدرات، وبحيازته كمية من الحشيش ومبلغ مالي 700 جنيه.
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