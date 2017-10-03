القبض على 5 أشخاص بالشرقية قطعوا الطريق عقب اختفاء طالبة

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقت الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة صان الحجر بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، القبض على 5 أشخاص، وفتح طريق "صان الحجر- الجمالية"، عقب قيامهم بقطعه، وتعطيل مصالح المواطنين.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام أجهزة الأمن بمركز شرطة صان الحجر، وقيام عدد من الأهالي بمنطقة الجمالية، بقطع الطريق العام "صان الحجر _الجمالية"؛ للضغط على الأجهزة الأمنية لسرعة البحث عن طالبة بالمرحلة الثانوية بعد اختفائها عن منزلها منذ يومين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من فتح الطريق وعودة الحركة المرورية، وألقت القبض على 5 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة.