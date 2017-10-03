وزير المالية: 18 مليار دولار إجمالى حجم استثمارات الأجانب فى محفظة الديون

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قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن إجمالى حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى بلغت نحو 18 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.

وأضاف الجارحى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، أن حجم استثمارات الأجانب ارتفع خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر من نحو 17.6 مليار دولار إلى نحو 18 مليار دولار.

وأشار وزير المالية إلى أن قيمة الفوائد بلغت نحو 316.6 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2016-2017، بمعدل نمو بلغ نحو 29.9% مقارنة بالعام السابق عليه، بينما بلغ حجم شراء الأصول غير المالية نحو 109.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.

وأوضح الجارحى أن العجز النقدى للدولة بلغ نحو 372.8 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2016-2017، بينما بلغ صافى حيازة الأصول المالية حوالى 6.8 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

وكان صافى شراء الأجانب فى أدوات الدين الحكومى بلغ نحو 3.2 مليار دولار فى يوليو الماضى، لتصل إلى إجمالى الاستثمارات إلى 13 مليار دولار.

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وقرر البنك المركزى فى نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.

كما ارتفعت حصيلة التنازلات عن العملة الأجنبية لتصل إلى نحو 46 مليار دولار منذ قرار تعويم الجنيه، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.