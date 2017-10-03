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تطورات جديدة في أزمة الأهلي مع كوليبالي

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تطورات جديدة في أزمة الأهلي مع كوليبالي تطورات جديدة في أزمة الأهلي مع كوليبالي

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة:

كشف عصام سراج الدين، المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن آخر التطورات الخاصة بقضية الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي الهارب.

وقال سراج، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "نحن في مرحلة التقاضي مع كوليبالي في الفيفا، قدمنا كافة المستندات الخاصة بقضية اللاعب من البداية وموقف الأهلي سليم وقانوني 100%، والدليل أن اللاعب لم ينضم لأي نادي حتى الآن".

وأضاف: "اللاعب عرض علينا منذ فترة العودة للأهلي، لكن مجلس الإدارة رفض بشكل قاطع وأكد الهارب ليس له مكان داخل النادي".

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وأوضح: "إذا تلقى اللاعب عرضا بمقابل مادي كبير، من الممكن أن تفكر الإدارة في الأمر، لكن عودته مرفوضه بشكل قاطع".

وكان كوليبالي سافر إلى لندن دون إذن فريقه في مايو الماضي، عقب العودة من الكاميرون رفقة فريقة الأهلي بعد ملاقاة فريق القطن بدوري الأبطال.

تعاقد الأهلي مع كوليبالي في يناير الماضي لمدة 3 مواسم ونصف، وتكلفت الصفقة 750 ألف دولار من حصل عليها ناديه الأسكتلندي السابق.

وأجري «كوليبالي» عدة اتصالات بمسؤولي القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، لإنهاء الأمر بصورة ودية، حتى يتسني له القيد في أحد الأندية الإنجليزية، وهو ما قوبل بالرفض من قبل مسؤولي الأهلي.

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التحرير

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