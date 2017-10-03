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آمال إنجلترا لاستضافة مونديال 2030 تتعرض لانتكاسة جديدة

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آمال إنجلترا لاستضافة مونديال 2030 تتعرض لانتكاسة جديدة آمال إنجلترا لاستضافة مونديال 2030 تتعرض لانتكاسة جديدة

التحرير

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تعرضت آمال إنجلترا لاستضافة مونديال 2030 لضربة جديدة، وذك بعدما أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتيو، عن دعمه لاستضافة أمريكا الجنوبية لتلك النسخة، حسبما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يتقدم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بملفه الخاصة لاستضافة البطولة في عام 2020 عندما يفتح باب الترشح، إلا أن إنفانتينو يفضل استضافة كل من أوروجواي وباراجواي والأرجنتين لتلك النسخة.

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وعلى الجانب الآخر يرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في دعم ملف أوروبي واحد فقط للترشح لاستضافة تلك النسخة، وتتمتع إنجلترا بإمكانيات مثالية من حيث الملاعب والبنية التحتية لاستضافة بطولة تتألف من 48 منتخبًا.

ويأتي دعم إنفانتيو لاستضافة أمريكا الجنوبية لتلك النسخة من منطلق رغبته في الاحتفال بالمئوية لاستضافة أوروجواي أول نسخة من في عام 1930.

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التحرير

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