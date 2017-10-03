من هو أشرف حكيمي أول لاعب عربي يمثل ريال مدريد؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

خاض اللاعب المغربي أشرف حكيمي، أول مباراة له مع ريال مدريد، يوم الأحد الماضي، عندما تغلب الفريق الملكي على نظيره إسبانيول بثنائية نظيفة ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وقدم اللاعب المغربي مستوى مميز للغاية في ملعب «البيرنابيو»، الأمر الذي أثار التساؤلات حول من يكون هذا اللاعب الشاب.

واستعرضت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أبرز المعلومات عن اللاعب المغربي في السطور التالية كالأتي:

◄ من هو أشرف حكيمي؟

هو لاعب يبلغ من العمر (18 عامًا) يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن وتدرج في الفئات العمرية لريال مدريد، وذلك بعد أن ولد في العاصمة الإسبانية لابوين من المغرب، وسبق وأن خاض 3 مباريات دولية مع منتخب المغرب.

ويتواجد حكيمي في ريال مدريد منذ عام 2006، بعدما التحق بالنادي الإسباني وهو في عمر 8 أعوام، ويعد أول لاعب عربي يمثل ريال مدريد.

◄ لماذا لم يثار اسمه من قبل؟

لم يصل حكيمي إلى ريال مدريد منتقلًا من نادي آخر، لذا من الطبيعي أن يكون حكيمي مجهول للجماهير.

وفي أكاديمية شباب ريال مدريد، كانت الأنظار موجهة بشكل كبير إلى اللاعب مارتن أوديجارد إلى جانب أبناء زين الدين زيدان، ونظرًا لكون حكيمي مدافع، فكان من الصعب عليه خطف الأنظار من المهاجمين الموهوبين من أمثال بورخا مايورال.

◄ كيف كان الظهور الأول لحكيمي مع ريال مدريد؟

شاهد أيضا

ساهم حكيمي كثيرًا في بناء هجمات ريال مدريد من على الجانب الأيمن، وكان ظهوره الأول مميزًا بفضل عرضياته وسرعته التي حرمت إسبانيول من تسجيل هدفًا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وعن ظهوره الأول قال حكيمي إن زيدان اتصل به ليلة المباراة وأخبره بأنه سيشارك أساسيًا مطالبًا إياه بالحفاظ على هدوءه خلال المباراة، مشيرًا إلى سعادته الكبرى بخوضه أول مباراة مع النادي الأفضل في العالم، مؤكدًا على أنه لن ينسى تلك الليلة.

◄ ما مدى أهمية حكيمي لريال مدريد؟

سبق وأن لعب حكيمي على الصعيد الدولي مع المنتخب المغربي، وتعد السرعة الكبيرة التي يمتكلها عنصرًا إيجابيًا تمنحه القدرة على العبور في أي موقع داخل الملعب، إلى جانب تمتعه بصلابة دفاعية كبيرة.

وتم تحضير حكيمي في أكاديمية شباب ريال مدريد على أن يكون خليفة داني كارفخال في المستقبل.

◄ هل يثق زيدان في إمكانيات حكيمي؟

رحب ريال مدريد كثيرًا ببيع دانيلو الصيف الماضي لصفوف مانشستر سيتي، على الرغم من عدم وجود بديل لكارفخال في قائمة الملكي، إلا أن زيدان كان يرى قدرة حكيمي على تعويض غياب كارفخال بسهولة كما فعل في مباراة إسبانيول.

وأشاد زيدان عقب المباراة بمستوى حكيمي، مؤكدًا أنه سيمنحه فرصة المشاركة في حال لم يتوفر لديه كارفخال.

◄ هل سيبقى حكيمي مع ريال مدريد؟

يبدو من المعطيات أنه سيستمر في ريال مدريد، ولكن يجب عليه إثبات نفسه في المباراة القادمة في الدوري أمام خيتافي ومن ثم المباراة الأصعب في دوري أبطال أوروبا يوم 17 من الشهر الجاري أمام توتنهام.