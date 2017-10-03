3 سيارات إطفاء تخمد حريقًا بمخلفات أخشاب في الطالبية
3 سيارات إطفاء تخمد حريقًا بمخلفات أخشاب في الطالبية
11:44 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق بكمية مخلفات بمنطقة الطالبية، اليوم الثلاثاء، دون وقوع إصابات.
غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بدائرة قسم شرطة الطالبية.
تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب الحريق بمخلفات أخشاب، وتم محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق.
حُرر محضر بالواقعة، وانتدب رجال المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.
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