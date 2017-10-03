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تأجيل دعوى إلغاء قرار النيابة الإدارية بعدم مراقبة جهاز المحاسبات لقراراتها لـ 23 يناير

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى إلغاء قرار النيابة الإدارية بعدم مراقبة جهاز المحاسبات لقراراتها لـ 23 يناير

11:43 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

تأجيل دعوى إلغاء قرار النيابة الإدارية بعدم مراقبة جهاز المحاسبات لقراراتها لـ 23 يناير

النيابة الإدارية

كتب- محمود الشوربجي:

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يغل يد الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهة أخرى عن رقابة القرارات التي تصدرها الهيئة، سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوي الشأن دون غيرهم، لجلسة 23 يناير المقبل.

قالت الدعوى التي حملت 34055 لسنة 70 قضائياً، إن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالية التي تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها.

وأشارت الدعوى إلى أن ذات النص يلزم الجهات المشار إليها بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بتلك المخالفات خلال شهر من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع.

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