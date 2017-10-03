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وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:42 مساءً
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:42 مساءً
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:42 مساءً
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:42 مساءً
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:41 مساءً
محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:30 مساءً
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:30 مساءً
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي"
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:30 مساءً
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:30 مساءً
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 01:30 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
صباحك مصري يرصد تفاصيل ثاني جلسات مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث
فيديو
Mbc مصر
الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 11:50 صباحاً
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