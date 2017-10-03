متجوزة «دودي» ونادية الجندي قدوتي| 10 تصريحات لياسمين صبري

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كشفت الفنانة ياسمين صبري عن الكثير من الأسرار في حياتها الشخصية والعملية، خلال لقائها بالإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج"صاحبة السعادة"، المذاع على قناة "cbc".

فستان "الجونة"

ظهرت ياسمين في ختام مهرجان الجونة السينمائي، مرتدية فستانًا أخضر زاهي، إلا أن جمهور السوشيال ميديا لم يرحم أحدًا - كعادته - حيث سخر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من فستان ياسمين صبري، قائلين: "ياسمين بالكزبرة"، في إشارة منهم إلى تشابه فستانها مع نبات الكزبرة.

ونالت صبري إعجاب الكثير من متابعيها ، وأعرب جسميكو مصمم الأزياء الشهير عن سعادته بتصميم فستان ياسمين صبري والذي تكلف نحو ٦٢ ألف جنيه مصري.

السباحة في حياتها

أعربت الفنانة ياسمين صبري، عن عشقها لممارسة رياضة السباحة منذ الصغر، حيث حصلت على أكثر من ميدالية في مسابقات كثيرة، لافتة إلى أنها ابتعدت فترة عن ممارسة السباحة لكن تمكنت مؤخرا من العودة إليها مرة أخرى.

وقالت: "عدت إلى السباحة بسبب عدم وجود أصدقاء لدي ولا أحب هدر وقتي في المقاهي وأحاديث البيوت".

اختيارها من أجمل 100 وجه في العالم

أوضحت ياسمين أنها فوجئت باختيارها ضمن أجمل 100 وجه في العالم، مشيرة إلى أن التصنيف كان من خلال الصور، وسعدت جدًا بالخبر لأنى لم أكن أعلم أى شىء ولم أتقدم بالمسابقة".

ومن جانبها علقت الإعلامية إسعاد يونس، قائلة: "إنت ما شاء الله جميلة وطموحة وأتذكر لما كنا قاعدين في نفس الاستوديو من سنة ونصف وقولتيلي نفسي أكون ممثلة عالمية ومازلتي مُصرة على تحقيق حلمك".





نادية الجندي مثلي الأعلى

قالت ياسمين: "بعشق أفلام نادية الجندي وبعتبرها مثلي الأعلى في مصر، بحب شخصية الانتقام والست القوية، بستمتع بأدوار نادية الجندي، هي معبودة الجماهير عشان هي جبارة وأفلامها رهيبة".

ياسمين صبري تفاجئ الجمهور"انا متجوزة"

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فاجأت الممثلة ياسمين صبري الفنانة إسعاد يونس بكونها متزوجة من رجل سلم وطوله 190 سنتيمترا، وأكدت أنها كانت وراء سبب زيادة وزن زوجها 20 كيلو خلال 6 أشهر بعد الزواج بسبب طبيخها.

وتابعت: "عندما تزوجت زوجي كان بيجري 20 كيلو في ساعة ونصف وكان عداءً نحيفا، لكن وزنه زاد بمقدار 20 كيلوجراما بسبب طبخها، مبررة عدم زيادة وزنها هي أيضا بأنها حريصة في أكلها رغم أنها تجوع ليلا أثناء مشاهدتها الأفلام على "روتانا سينما".

جوزي عمل دايت قاسي وخس 20 كيلو

وتابعت: "جوزي تخن جدا بسبب أكلي وقالي مش هينفع استمر كده، وعمل دايت قاسٍ حتى ينقص وزنه، وذلك من خلال أكل والدته".

تركت جراند اوتيل من اجل جمهور الاسطورة

قالت الفنانة ياسمين صبري إنها من المفترض أن تقوم ببطولة مسلسل "جراند أوتيل"، لكنها تركته وفضلت المشاركة في مسلسل "الأسطورة"، طمعا في الوصول لجمهور الممثل محمد رمضان.

وأكدت أن "الأسطورة" قدمها لشريحة من الجمهور لم تقدم لها بنفس الطريقة بعده، وأصبح الجميع يعرفها.

حاولت الحصول على دور أنجلينا جولي في "كليوباترا"

قالت ياسمين إنها حاولت الحصول على دور رشحت له الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، في فيلم عن قصة حياة كليوباترا، وهي المحاولة التي لم يكتب لها النجاح، نظرا لعدم تبعية ياسمين صبري لوكالة، وفقا للنظام المتبع في هوليود.

صبري: جوزي بيعمل لي الفطار.. ولقبه "دودي"

قالت الفنانة ياسمين صبري إنه زوجها "محمد" ولقبه "دودي"، يقوم بتجهيز الفطار لها.