من التمثيل إلى عش «دبابير السياسة».. 10 معلومات عن هشام عبد الحميد

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امتلك -من حيث الملامح الشكلية- ما يؤهله لتجسيد دور الفتى الأول في الأفلام السينمائية، ورغم ذلك لم يصل إلى نجومية أبناء جيله، وربما لا يستطيع الجمهور تذكر 5 أعمال له على سبيل المثال، لذا فإنه مع انحسار الأضواء عنه، وتدهور أحوال السينما عقب ثورة 25 يناير، لم يكن أمامه سوى التوجه لتقديم البرامج التليفزيونية، كنوع من التعويض عن الخسارة المادية التي تكبدها معظم العاملين في المجال الفني بعد ثورة 25 يناير، ولكن انضمامه إلى قناة "الشرق" المعروف عنها عدم اعترافها بثورة 30 يونيو وضعه في مرمى النيران، وتحولت دفة الحديث عنه في وسائل الإعلام، من فنان إلى سياسي يعارض النظام.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 10 معلومات عن الفنان هشام عبد الحميد.

1- ولد في 3 أكتوبر 1962، أي أنه يبلغ من العمر 55 عاما.

2- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، عام 1984، بتقدير عام جيد جدا، وكان الأول على دفعته.

3- عمل لفترة كمعيد في معهد الفنون المسرحية، لكنه لم يستكمل العمل في سلك التدريس وتفرغ للسينما.

4- حصل على أول بطولة مطلقة سينمائية في فيلم "غرام الأفاعي"، الذي عرض عام 1988، بترشيح من المخرج حسام الدين مصطفى، أمام النجمة ليلى علوي، وصلاح قابيل، وصابرين.

5- شارك فيما يقرب من 40 فيلما سينمائيا أبرزها: "مجرم مع مرتبة الشرف، مغلف بالشيكولاتة، امرأة تدفع الثمن، المفسدون، حلقة الرعب، السايس، قدارة، كراملة، خريف آدم، معالي الوزير، مهمة صعبة".

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6- خاض تجربة الإنتاج السينمائي من خلال فيلم "مجرم مع مرتبة الشرف"، موضحا خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "حوار من نار"، أنه دخل إلى عالم الإنتاج السينمائي في وقت لم يكن يجرؤ خلاله أي منتج على وضع ألف جنيه في فيلم، ورجع سبب فشل الفيلم جماهيريا إلى سوء التوزيع الداخلي.

7- أقام في دولة كندا لمدة 5 سنوات، ثم عاد بعد طول غياب للمشاركة في مسلسل "شهادة ميلاد"، أول بطولة للفنان طارق لطفي، ولكن تم استبعاده فيما بعد من فريق العمل.

8- بعد اشتعال الأحداث في الوطن العربي، عقب ثورة يناير، خاض أولى تجاربه الإخراجية من خلال الفيلم الصامت "لا"، والذي قام ببطولته، وتأليفه، حتى يوصل رسالة ما للغرب توضيحًا لحقيقتنا كعرب، وتصحيحًا لصورتنا لديهم، وقد لقي الفيلم إشادة غربية، وكرمه الكونجرس الأمريكي.

9- بعد اندلاع ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم الإخوان في مصر، قال أثناء تكريمه في مهرجان "آندي" في نوفمبر 2015: "أنا ليبرالي وأؤمن بالديمقراطية إلى أبعد الحدود، لكني أؤيد معسكر الرئيس محمد مرسي والإخوان الذين تحولوا إلى معسكر الديمقراطية".

10- في مارس من العام الماضي فاجأ جمهوره بانضمامه إلى فريق عمل قناة "الشرق"، المملوكة للدكتور أيمن نور، بتقديمه برنامج "بالتأكيد مع هشام عبد الحميد"، وهو برنامج فني سياسي اجتماعي، موضحا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر برنامج "العاشرة مساء"، أن انضمامه إلى قناة الشرق لا تعني أنه "إخواني"، مؤكدا أن القناة كانت إخوانية في بدايتها ولكن مسارها تحول بعد بيعها للدكتور أيمن نور.