السجن المشدد 7 سنوات لمتهم باقتحام قسم مدينة نصر
السجن المشدد 7 سنوات لمتهم باقتحام قسم مدينة نصر
11:29 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب- عمرو علي:
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحي الروينى، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين جرائم التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.
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