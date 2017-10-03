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تأجيل محاكمة "البسطاوي" بقضية اغتيال "هشام بركات" لـ 7 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة "البسطاوي" بقضية اغتيال "هشام بركات" لـ 7 أكتوبر

11:23 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- عمرو علي:

حكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة البسطاوي غريب المتهم بقضية "اغتيال النائب العام" السابق، لجلسة 7 أكتوبر، للمرافعة.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا في حق المتهم البسطاوي غريب.

ويواجه المتهمون عدة تهم؛ منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها.

واسندت النيابة للمتهمين، حيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

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