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7 نوفمبر.. الحكم في دعوى الافراج الصحي عن أحمد الخطيب

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مصراوي Masrawy

7 نوفمبر.. الحكم في دعوى الافراج الصحي عن أحمد الخطيب

11:18 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

7 نوفمبر.. الحكم في دعوى الافراج الصحي عن أحمد الخطيب

أحمد الخطيب

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من فاطمة عبد الوهاب محمد والتي تطالب بالإفراج الصحي عن أحمد الخطيب للحكم بجلسة 7 نوفمبر المقبل مع تقديم المذكرات خلال أسبوع.

واختصمت الدعوى، رقم 38018 لسنة 71، وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.

كانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أعربت عن قلقها البالغ إزاء تردي الحالة الصحية لـ "أحمد الخطيب"، مطالبةً النائب العام بالإفراج عنه.

وقالت المنظمة، في بيان سابق لها: سبق أن التقرير الطبي الأخير الصادر من قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى قصر العيني، التابع لجامعة القاهرة، كشف عن حقيقة المرض الذي يعاني منه أحمد الخطيب الطالب بجامعة للعلوم والتكنولوجيا، المحبوس على ذمة قضية الانتماء إلى جماعة "الإخوان".

وذكر التقرير الطبي، الذي اعتمده رئيس قسم الباثولوجيا الكيميائية والإكلينيكية، أن المريض أحمد عبدالوهاب الخطيب يعاني ارتفاعا في الحرارة، وتضخما في الطحال والكبد، مع فقدان في الوزن، ونقص كل مكونات الدم.

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