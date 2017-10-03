ضبط 713 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج
ضبط 713 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج
11:08 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
حملات مرورية - ارشيفية
سوهاج – عمار عبدالواحد:
نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، اليوم الثلاثاء، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.
وأسفرت الجهود عن ضبط 713 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، والرادار، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، بالطرق الإقليمية والسريعة.
وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.
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