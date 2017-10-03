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ضبط 1057 مخالفة مرورية في قنا

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مصراوي Masrawy

ضبط 1057 مخالفة مرورية في قنا

11:06 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

ضبط 1057 مخالفة مرورية في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شنت إدارة مرور قنا بقيادة اللواء حسن لطفي، مدير إدارة المرور، حملة أمنية موسعة خلال 24 ساعة الأخيرة على مستوى قرى ومدن ونجوع محافظة قنا.

وضبطت الحملة 1057 مخالفة مرورية، وصادرت 43 دراجة نارية، بدون لوحات وفحص ملاكها جنائيًا.

وحررت المحاضر القانونية بالمخالفات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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