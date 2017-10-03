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استكمال صرف تعويضات الطريق الدائري للمزارعين المضارين بالعريش

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مصراوي Masrawy

استكمال صرف تعويضات الطريق الدائري للمزارعين المضارين بالعريش

11:01 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

استكمال صرف تعويضات الطريق الدائري للمزارعين المضارين بالعريش

اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء

أ. ش. أ

قال المهندس عاطف عبيد مطر، مدير عام الزراعة بشمال سيناء، إنه يجري حاليًا صرف تعويضات الدفعة الثانية من الطريق الدائري بالعريش للمزارعين المضارين.

وأوضح مطر، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه تم تحويل المبلغ إلى المديرية، الذي تزيد قيمته عن 5 ملايين جنيه لـ33 مزارعًا، مشيرًا إلى أنه جاري استكمال عمليات حصر الأراضي والمزارع المضارة لتعويض أصحابها عن طريق لجان متخصصة من مديرية الزراعة والمراقبة العامة للتنمية والتوطين.

ونوه بأنه سبق صرف 118 مليونا و763 ألفا و958 جنيهًا كتعويضات سابقة عن الأراضي والزراعات المضارة لـ1849 مزارعًا على مستوى المحافظة.

ولفت إلى موافقة وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، على صرف مبلغ 10 آلاف جنيه من صندوق الإغاثة في المحافظة كإعانة عاجلة للمزارعين المضارين في مراكز العريش، الشيخ زويد، ورفح.

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