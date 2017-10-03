أخبار عاجلة

وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة -
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق -
محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى كوبري النزهة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى كوبري النزهة

10:53 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى كوبري النزهة

ارشيفية

كتب- محمد الصاوي:

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى كوبري النزهة، ما أدى إلى توقف حركة السيارات أمام المتجه من النزهة إلى محور النصر.

وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لرفع حطام الحادث.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع حادث مروري بكوبري النزهة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مرور العاصمة: حجز 27 "توك توك" مخالف بالقاهرة

    أخبار

  • إصابة مجندين إثر حادث مروري أعلى كوبري أكتوبر

    أخبار

  • إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبن

    أخبار

  • مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى كوبري 15 مايو

    أخبار

إعلان

e079973134.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها

قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة