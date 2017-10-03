إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى كوبري النزهة
إصابة شخصين في تصادم سيارتين أعلى كوبري النزهة
10:53 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب- محمد الصاوي:
أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى كوبري النزهة، ما أدى إلى توقف حركة السيارات أمام المتجه من النزهة إلى محور النصر.
وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لرفع حطام الحادث.
كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع حادث مروري بكوبري النزهة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.
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