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العثور على ترسانة أسلحة وذخائر ومتفجرات في منزل منفذ هجوم لاس فيجاس

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مصراوي Masrawy

العثور على ترسانة أسلحة وذخائر ومتفجرات في منزل منفذ هجوم لاس فيجاس

10:59 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

العثور على ترسانة أسلحة وذخائر ومتفجرات في منزل منفذ هجوم لاس فيجاس

طوق امني حول فندق ماندالاي باي في لاس فيغاس وقد بد

لاس فيجاس (الولايات المتحدة) – (أ ف ب):

أعلنت شرطة لاس فيجاس الاثنين أنها عثرت على أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات في منزل ستيفن بادوك الذي أطلق النار ليل الأحد على مشاركين في حفل غنائي في المدينة فقتل 59 شخصا وأصاب 527 آخرين بجروح ثم انتحر.

وقال قائد الشرطة جوزف لومباردو إن المحققين الذين دهموا المنزل الواقع في ميسكيت على بعد 120 كلم عن لاس فيجاس كبرى مدن ولاية نيفادا عثروا على "ما يزيد عن 18 قطعة سلاح ناري إضافية وبعض المتفجرات وآلاف الرصاصات، إضافة الى بعض الأجهزة الإلكترونية التي ما زلنا بصدد تقييمها"، مضيفا أن حصيلة المجزرة ارتفعت إلى 59 قتيلا و527 جريحا.

وتضاف هذه الترسانة من الأسلحة إلى 16 قطعة سلاح ناري عثرت عليها الشرطة في الغرفة التي استأجرها بادوك في فندق ماندالاي باي في لاس فيجاس وأطلق منها النار على الحفل الموسيقي الذي كان يجري في الهواء الطلق أسفل الفندق.

واكد الشِريف لومباردو ان المحققين لم يعثروا حتى الساعة على أي رسالة من مطلق النار تبرر سبب ارتكابه هذه المجزرة.

وستيفن كريغ بادوك أمريكي ابيض يبلغ 64 عاما وكان محاسبا قبل أن يتقاعد وقد ارتكب اسوأ حادث اطلاق نار في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. ومع أن تنظيم داعش تبنى مسؤولية الاعتداء فإن واشنطن استبعدت في الوقت الحاضر الفرضية الجهادية.

وانتحر بادوك قبل وصول قوات الأمن إلى الطابق الـ32 من فندق ماندالاي باي حيث كان متمركزا ويطلق النار على ضحاياه.

وتبنى تنظيم داعش عملية إطلاق النار معلناً أن منفذ الهجوم يدعى "أبو عبد البر الأمريكي" وأنه "اعتنق الإسلام" قبل أشهر عدة، وفق ما أوردت وكالة اعماق التابعة للتنظيم، لكنه لم يورد إثباتات على ذلك.

هذا المحتوى من

AFP

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