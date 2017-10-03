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أحمد ياسر ريان: متمسك بالفرصة مع الأهلي وأرفض الإعارة

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أحمد ياسر ريان: متمسك بالفرصة مع الأهلي وأرفض الإعارة أحمد ياسر ريان: متمسك بالفرصة مع الأهلي وأرفض الإعارة

التحرير

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أكد أحمد ياسر ريان، لاعب النادي الأهلي، أن والده نجم النادي الأسبق ياسر ريان، يمنحه النصائح بشكل مستمر، ويسعى إلى الاستفادة من خبراته.

وأضاف «ريان» في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء: «صعوبة الحصول على الفرصة في النادي الأهلي أمر طبيعي، ولا بد من التمسك بها واستغلالها، حتى يثبت اللاعب نفسه». 

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وكشف عن تفاصيل حديث حسام البدري المدير الفني للفريق معه قائلًا: «البدري يقول لي أنني ساكون مهاجم المقبل، ويحفزني بشكل مستمر من أجل إثبات». 

واستطرد: «أتمنى أن أثبت نفسي في النادي الأهلي، وأرفض الخروج على سبيل الإعارة، الفرصة في يدي أن أثبت ذاتي داخل النادي، بدلا من الخروج على سبيل الإعارة والقتال خارجه».

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التحرير

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