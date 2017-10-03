أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع نجار مسلح سقط من الطابق الرابع في سوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع نجار مسلح سقط من الطابق الرابع في سوهاج

10:42 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

مصرع نجار مسلح سقط من الطابق الرابع في سوهاج

ارشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي نجار مسلح مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء، عقب سقوطه من الطابق الرابع، أثناء عمله في أحد العقارات بناحية الغياتية دائرة قسم أول سوهاج.

وتلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج، إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "علي محمود فراج" 35 عامًا، نجار مسلح، ويقيم بناحية دمنو دائرة مركز سوهاج جثة هامدة.

وبسؤال شقيقه "هاني" قرر بأنه أثناء قيام المتوفى بعمله بالطابق الرابع، بأحد المنازل، بناحية الغياتية دائرة القسم اختل توازنه، وسقط أرضًا، ما نتج عنه وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3662 إداري القسم لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. محافظ سوهاج يشهد إنهاء خصومة "الكومية والحسوبات وسليمان"

    أخبار

  • بالصور.. محافظ سوهاج يعلن استمرار العمل في مصنع الأسمنت غرب جهينة

    أخبار

  • محافظ سوهاج يستبعد رئيس مدينة المنشأة من منصبه (صور)

    أخبار

  • انقلاب سيارة مواد بترولية وإصابة قائدها بسوهاج

    أخبار

إعلان

8af87940cb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم"

رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر

قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها

قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة

لجنة لنقل تمثال أثري بالغربية إلى المتحف المصري بالقاهرة