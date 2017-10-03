مصرع نجار مسلح سقط من الطابق الرابع في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي نجار مسلح مصرعه، صباح اليوم الثلاثاء، عقب سقوطه من الطابق الرابع، أثناء عمله في أحد العقارات بناحية الغياتية دائرة قسم أول سوهاج.

وتلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج، إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "علي محمود فراج" 35 عامًا، نجار مسلح، ويقيم بناحية دمنو دائرة مركز سوهاج جثة هامدة.

وبسؤال شقيقه "هاني" قرر بأنه أثناء قيام المتوفى بعمله بالطابق الرابع، بأحد المنازل، بناحية الغياتية دائرة القسم اختل توازنه، وسقط أرضًا، ما نتج عنه وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3662 إداري القسم لسنة 2017.