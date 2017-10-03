الجارالله عن زيارة الملك سلمان لروسيا: "السعودية أمام أخبار مفرحة"

كتبت- رنا أسامة:

علّق الكاتب أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، على زيارة خادم الحرمين الشريفين المُقرّرة يوم الخميس إلى موسكو، قائلًا إن "روسيا أول دولة اعترفت بالمملكة العربية السعودية"، وذلك في تدوينة كتبها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب الجارالله: "روسيا أول دولة اعترفت بالمملكة العربية السعودية، والملك سلمان أول ملك سعودي يزور روسيا".

وأضاف أن "السعودية تعيش الحقبة السلمانية، السعودية أمام أخبار مفرحة في أسابيعها القادمة". وتابع: "أنها تلبس ثوب المستقبل الزاهي بلا نكد".

ومن المُقرّر أن يبدأ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بزيارة لدولة روسيا، الخميس المقبل، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه سيتم خلال الزيارة بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في العديد من مجالات التعاون، بالاضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة قبل شهر من اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي تعد السعودية أكبر أعضائها، ويفترض أن يناقش خلاله تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي أدى إلى تحسين الأسعار.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زار روسيا في يونيو 2015.