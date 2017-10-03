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العثور على مقبرة جماعية جديدة شمال العراق

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مصراوي Masrawy

العثور على مقبرة جماعية جديدة شمال العراق

10:38 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

العثور على مقبرة جماعية جديدة شمال العراق

أرشيفية

بغداد – (أ ش أ):

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقي اليوم الثلاثاء العثور على مقبرة جماعية جديدة لرفات عناصر من قوات الأمن جنوب غرب الحويجة شمال العراق.

وقال الحشد الشعبي ـ في بيان له أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إنه تم العثور على رفات لعناصر أمنية أعدمهم تنظيم داعش في قرية أبو صخرة التابعة لناحية العباسي جنوب غرب الحويجة، مشيرا إلى أن قوات الحشد تنتظر وصول الفرق المختصة لفحص رفات الشهداء والتعرف على هوياتهم.

يذكر أن قوات الحشد الشعبي عثرت أمس الاثنين، على مقبرتين جماعيتين تضم رفات لمنتسبين في الجيش والشرطة في قريتي أبو صخرة والذربان المحررتين جنوب وجنوب غرب الحويجة.

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مصراوي Masrawy

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