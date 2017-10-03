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الدولار ينخفض بـ«المركزي».. و«إتش إس بي سي» الأعلى سعرا

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الدولار ينخفض بـ«المركزي».. و«إتش إس بي سي» الأعلى سعرا الدولار ينخفض بـ«المركزي».. و«إتش إس بي سي» الأعلى سعرا

التحرير

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 شهدت الدولار بالبنك المركزي، اليوم الثلاثاء، تراجعا جديدا بنحو قرش، مقارنة بتعاملاته الصباحية، أمس الإثنين، مسجلا 17.69 جنيه للبيع و17.59 جنيه للشراء. 

وسجل بنكي إتش إس بي سي وعودة أعلى سعر، بـ17.72جنيه للبيع، و17.62 جنيه للشراء، مقابل الجنيه المصري، بينما سجل الدولار أقل سعر في بنوك: الزراعي المصري، الإسكندرية، والعربي، 17.68 جنيه للبيع، و17.58 جنيه للشراء. 

وفي بنوك: العربي الإفريقي، كريدي أجريكول، بلوم، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، والمشرق سجل الدولار 17.71 جنيه للبيع، و17.61 جنيه للشراء.
 
وفي بنوك: التجاري الدولي، الأهلي المصري، القاهرة، البركة، قناة السويس، الشركة المصرفية العربية الدولية، إيران، أبو ظبي الإسلامي، والتعمير والإسكان سجل الدولار 17.70 جنيه للبيع، و17.60 جنيه للشراء.

العملات الأجنبية

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شهد متوسط أسعار باق العملات الأجنبية وفقا لمؤشرات البنك المركزي تراجعا ملحوظا، اليوم، ليسجل اليورو 20.82 جنيه للبيع، 20.69 جنيه للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 23.50 جنيه للبيع، و23.36 جنيه للشراء، الفرنك السويسري 18.27 جنيه للبيع، و18.16 جنيه للشراء، و100 ين ياباني 15.72 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء، واليوان الصيني 2.66 جنيه للبيع، و2.64 جنيه للشراء.

العملات العربية

تراجعت أيضا أسعار العملات العربية وفقا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، وسجل الريال السعودى نحو 4.71 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء، والدينار الكويتي نحو 58.61 جنيه للبيع، و58.20 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتي سجل نحو 4.81 جنيه للبيع، و4.79 جنيه للشراء.

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التحرير

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