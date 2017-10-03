مادورو يلتقي بوتين قبل التوجه إلى بيلاروسيا وتركيا

كراكاس – (أ ف ب):

أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو الاثنين أنه سيقوم بجولة في الخارج يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشنكو قبل التوجه إلى تركيا.

وصرح مادورو خلال لقاء عام بثه التلفزيون الحكومي "سأعقد لقاء عمل في غاية الأهمية مع بوتين، سيكون مهما جدا لمستقبل التعاون المالي والتكنولوجي والزراعي والعسكري بين روسيا وفنزويلا"، مضيفا انه "سيغادر في الساعات المقبلة".

ومن المقرر أن يشارك مادورو في "أسبوع الطاقة في روسيا 2017" الذي تستضيفه موسكو بين الثلاثاء والسبت.

ولم يحدد مادورو موعد لقائه مع بوتين.

وروسيا وفنزويلا عضوان في اللجنة المكلفة من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" متابعة تطبيق الاتفاق الموقع بين الدول الاعضاء للحد من الطلب والحفاظ على استقرار اسعار النفط الخام. وتنتهي مهلة الاتفاق في اواخر مارس 2018.

ويسعى مادورو الذي يواجه معارضة شرسة في الداخل لكسب تحالفات بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده والتي تشمل حظرا على التفاوض حول دين البلاد وخصوصا دين هيئة النفط الوطنية.

وكان مادورو أكد في أغسطس الماضي ان "فنزويلا تحظى بدعم من روسيا"، وأعرب عن الأمل في "مواصلة تعزيز الاتفاق العسكري" مع موسكو التي باعت كراكاس مقاتلات جوية وصواريخ مضادة للطائرات وبنادق وغيرها من الاسلحة.

وقال مادورو إنه سيتوجه بعد موسكو الى بيلاروسيا للقاء نظيره لوكاشنكو، ثم الى تركيا لكن دون أن يحدد ما إذا كان سيلتقي نظيره التركي رجب طيب اردوغان.

كما أن مادورو لم يحدد موعدا لعودته الى البلاد.