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"تويوتا" تحتفظ بلقب أكبر شركة للسيارات فى العالم فى النصف الأول

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"تويوتا" تحتفظ بلقب أكبر شركة للسيارات فى العالم فى النصف الأول "تويوتا" تحتفظ بلقب أكبر شركة للسيارات فى العالم فى النصف الأول

أظهرت بيانات شركة "تويوتا موتور كورب" اليابانية للسيارات، أمس الجمعة، أنها لا تزال أكبر بائع للسيارات على مستوى العالم، حيث باعت وشركاتها التابعة 4.91 مليون سيارة فى النصف الأول من العام الجارى.

وتراجع حجم المبيعات الإجمالى للمجموعة بنسبة 1.2% فى الفترة من يناير إلى يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، غير أن مبيعاتها فى الخارج ارتفعت بنسبة 2.4% لتصل إلى 3.74 مليون سيارة، ويرجع ذلك فى جزء منه إلى نجاح قوى فى الولايات المتحدة.

وتجاوزت مبيعات تويوتا نظيرتها الأمريكية جنرال موتورز التى بلغت 4.85 مليون سيارة وفولكسفاجن الألمانية التى باعت 4.7 مليون سارة فى نفس الفترة.

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