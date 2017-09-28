تصريحات صادمة لـ«ياسمين صبري» أبرزها «أنا ست متجوزة»

شيماء مصطفى

صدمت الفنانة الشابة ياسمين صبري جمهورها، خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو أديب، حيث تحدثت عن العديد من الجوانب الخاصة والخفية في شخصيتها، خلال استضافتها، في برنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية “on E”.

وبرغم أنها قليلة الظهور الإعلامي، إلا أنها كان لها 4 تصريحات مثيرة، صدمت بها جمهورها بشكل كبير، ونستعرضهم خلال التقرير التالي.

حديثها عن كيم كاردشيان

علقت ياسمين صبري عن تشبيهها بكيم كاردشيان، وقالت إنها من أجمل ستات العالم وعارفة الناس بيشبهوني بيها ليه، بس أنا مش شبهها في حياتي الشخصية.

وأبدت غضبها الشديد من تشبيهها بها، برغم أنها معجبة بجسدها بشكل كبير، إلا أنها كانت منزعجة من فكرة التشبيه والربط بينها وبين أشخاص آخرين.

اتضحك عليا في حفل افتتاح الجونة

كما عبرت عن غضبها من الفستان الذي ظهرت به في حفل الافتتاح، مؤكدة أن مصممة الأزياء الخاصة بها خدعتها فيه.

وقالت ياسمين: “أنا طلبت من الستايلست بتاعتي ديزين تاني من Jasmiko وهي بعتتلي الذهبي وضحكت عليا كأنه custom made، واكتشفت إنها كدبت وإن هي مطلبتش اللي أنا عايزة وطلبت من الـcollection بتاعه وده اللي أنا قصدته بإن الفستان مكانش عاجبني لأنه مش ده اللي أنا طلبته لأن الستايلست كدبت عليا وجابتلي حاجة تانية

ملابس ياسمين صبري

هذا التصريح متعلق بمدى تأثرها بما يقوله النشطاء على مواقع التواصل عنها، وشعورها بالضيق والغضب الدائم من اهتمامهم وتركيزهم على ملابسها وملامحها دون الاهتمام بما تقدمه على الشاشة من أعمال.

وأكدت أن هذا الغضب يصل بها في بعض الأحيان إلى رفضها الخروج من المنزل حتى لا تتعامل مع الجمهور.

زواجها

فاجأت “ياسمين” جمهورها ومعجبيها بأنها متزوجة، وهو عكس الصورة التي يرسمها الشباب لها، وبخاصة أن نسبة كبيرة منهم يرون بها فتاة أحلامهم.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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