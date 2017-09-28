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إسرائيل تكشف عن جاسوس مصري جديد.. من الخائن الخفي في حرب 73؟

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إسرائيل تكشف عن جاسوس مصري جديد.. من الخائن الخفي في حرب 73؟ إسرائيل تكشف عن جاسوس مصري جديد.. من الخائن الخفي في حرب 73؟

زعم تقرير عبري اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي حصل على معلومة من جاسوس مصري لم تكشف هويته حول حرب 1973.
 
وأوضح التقرير الذي نشر في صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن هذه المعلومة أنقذت إسرائيل في حرب أكتوبر، مشيرة إلى أن الجاسوس المصري الذي أبلغ إسرائيل بالمعلومة لم يكن أشرف مروان.
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه في 12 أكتوبر عام 1973 في ذروة الحرب اجتمع مجلس الوزراء الأمني "الكابينت" مع كبار قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الموساد زفي زامير لمناقشة مسألة عبور قناة السويس.
 
ولفتت إلى أن رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير ووزير الجيش، موشيه دايان، ووزراء آخرون وكذلك كبار قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمن فيهم رئيس الأركان ديفيد إلازار، وجدوا صعوبة في اتخاذ قرار العبور.
 
 
المصدر : فيتو

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