رئيس الأولمبية السابق: عمومية الأهلي قانونية.. و«لوبي قطري» يعمل على هدم الرياضة المصرية

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أكد المستشار خالد زين، إن موقف النادي الأهلي سليم وقانوني بإقامة جمعيته العمومية على يومين وليس يومًا واحدا.

وقال زين في تصريحات لبرنامج الكورة والجماهير بقناة النادى الأهلي: "لا يوجد نص قانوني يمنع إقامة عمومية الأهلي علي يومين، وما يفعله حطب ووزير الرياضة تعنت ضد الأهلي".

وشدد رئيس اللجنة الأولمبية السابق على أن الإجراءات التى قام بها النادي الأهلي سليمة وقانونية ومن حقه وضع لائحته الخاصة، ولكن حطب ينفذ توجيهات وتعليمات الوزير ليحافظ على كرسيه.

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على جانب أخر أكد خالد زين، أن هناك «لوبي قطري» يعمل على هدم الرياضة المصرية بمساعدة بعض المسؤولين المصريين.

مضيفا بأن الشيخ حمد بعد حصول مصر علي ميداليات أولمبية في 2007 قال "مش عاوز علم مصر يترفع تاني".

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية السابق أن اللوبي القطري نجح في ذلك حيث فقدت مصر العديد من مناصبها الدولية والإقليمية في الفترة الماضية وللأسف بمساعدة مسؤولين مصريين.

وشدد زين على أن غالبية المقرات العربية انتقلت للدوحة وجزء منها ذهب للكويت.