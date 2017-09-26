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7 اتحادات تشكو «حطب» للأولمبية الدولية

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7 اتحادات تشكو «حطب» للأولمبية الدولية 7 اتحادات تشكو «حطب» للأولمبية الدولية

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أكد المستشار خالد زين، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، أن هناك تدخلات من قبل خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية الحالي، في انتخابات الاتحادات.
وقال زين في تصريحات لبرنامج الكورة والجماهير بقناة النادى الأهلي، إن حطب يتحكم في انتخابات الاتحادات، حيث يجري اتصالات هاتفية لفوز هذ بمنصب الرئيس و‘سقاط المرشح الآخر.
وتابع رئيس اللجنة الأولمبية السابق: اسألوا علي حسب الله وعمرو السعيد وسامح مباشر، ماذا حدث معهم في الانتخابات، وكيف تدخل حطب لحسم المقعد لآخرين.
وقال زين: هناك 7 اتحادات أرسلوا خطابات للجنة الأولمبية الدولية بوجود تدخلات في العمليات الانتخابية من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الحالي مما يعد مخالفا للميثاق الأوليمبي.

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