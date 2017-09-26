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مرتضى منصور: سنحصد جميع الألقاب الموسم القادم.. وسنعاقب مدحت عبد الهادي

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مرتضى منصور: سنحصد جميع الألقاب الموسم القادم.. وسنعاقب مدحت عبد الهادي مرتضى منصور: سنحصد جميع الألقاب الموسم القادم.. وسنعاقب مدحت عبد الهادي

التحرير

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أكد  رئيس مجلس إدارة نادي ، إن فريق الكرة الأبيض سيفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.

وأوضح رئيس نادي الزمالك في تصريحات لقناة أون سبورت ، أن جميع الصفقات التي تعاقد معها في السنوات الماضية وفي الموسم الجاري مميزة للغاية ولكن هناك بعض الصفقات لا تستطيع التأقلم مع الأندية الكبيرة.

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وقال منصور أن نيبوشا سيطور أداء الفريق بشكل كبير لأنه مدير فني مميز ومعه جهاز معاون على أعلى مستوى.

وكشف  رئيس نادي الزمالك عن قراره بمعاقبة مدحت عبد الهادي مدرب الفريق الأول لكرة القدم المساعد بسبب رده على التوأم حسام وإبراهيم حسن و حمل القميص الأبيض في مباراة المصري البورسعيدي مؤكدًا أن الزمالك كبير وله تقاليد يرفض الخروج عنها نهائيا مشيرًا إلى أنه حذر المدرب من الخروج عن النص مستقبلًا.

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التحرير

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