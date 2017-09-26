ريال مدريد يضرب بروسيا دورتموند بثلاثية في أبطال أوروبا (فيديو)

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

فاز ريال مدريد الإسباني على مضيفه بروسيا دورتموند الألماني، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سيجنال أيدونا بارك، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تقدم الريال عن طريق جاريث بيل في الدقيقة 18، ونجح رونالدو في تعزيز تقدم الملكي بهدف ثاني في الدقيقة 50، قبل أن يقلص أوباميانج الفارق بهدف شرفي لبروسيا في الدقيقة 54، ثم عاد رونالدو من جديد ليسجل ثالث أهداف الريال في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

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بهذا الفوز تصدر ريال مدريد مجموعته برصيد 6 نقاط، ويليه توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الوصافة بنفس الرصيد، بينما مازال بروسيا دورتموند رصيده خالِ من النقاط، متساويًا مع أبويل نيقوسيا القبرصي الذي لم ينجح في الحصول على أي نقطة.