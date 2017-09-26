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بعد مرسوم قيادة السيارة.. سعوديات عبر تويتر: "قرار تاريخي.. يا أحسن ملك"

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مصراوي Masrawy

بعد مرسوم قيادة السيارة.. سعوديات عبر تويتر: "قرار تاريخي.. يا أحسن ملك"

11:12 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتبت- مادي غيث:

أعربت سعوديات عن فرحتهن بمرسوم الملك سلمان بن عبدالعزيز، عاهل ، سمح من خلاله للمرأة بقيادة السيارة.

وتصدر هاشتاج "#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة" قائمة المشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد ساعات قليلة من المرسوم الملكي بالسماح للمرأة السعودية لقيادة السيارة.

وكتبت أميرة الطويل، سيدة أعمال سعودية، تدوينة على تويتر قائلة: "قرار تاريخي، نتذكر الملك فيصل دعمه لتعليم المرأة، والملك عبدالله إدخالها مجلس الشوري، فرأينا انجازاتها وسنتذكر للأبد".

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وقالت الكاتبة الصحافية السعودية، كوثر الأربش: "شكرًا خادم الحرمين الشريفين.. تمكين المرأة يتأكد كل يوم".

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فيما قالت أضوى الدخيل عبر حسابها، "الحمد لله .. أبكي؟؟؟؟ أحسني بحلم"

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"لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة" هكذا عبرت ايمان إحدى السعوديات عن فرحتها.

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وقالت إحدى السعوديات في تدوينه لها: "الله أكبر وأخيرا"، فيما علقت أخرى قائلة "أحلى خبر الله ينصر دينك يا أحسن ملك".

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر اليوم الثلاثاء، أمرا ملكيا بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة. وتحظر السعودية قيادة المرأة للسيارات؛ وهي القضية التي تحدث نقاشًا واسعًا في المملكة العربية السعودية وخارجها في الآونة الآخيرة.

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