فوز محمد السويدي برئاسة ائتلاف "دعم مصر" بالتزكية

كتبت- مروة شوقي:

اجتمعت اللجنة الثلاثية لانتخابات ائتلاف "دعم مصر"، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة ألفت كامل، وعضوية اللواء يحيى الكدواني، ومصطفى الطلخاوى، في مقر الائتلاف بجاردن سيتى، للاطلاع على إجراءات عملية الترشح ومراجعة طلبات الترشح على مناصب الائتلاف.

وذكرت اللجنة الثلاثية بالائتلاف، أنه سيتم الإعلان عن فوز المهندس محمد زكي السويدي، رئيسًا لائتلاف دعم مصر بالتزكية في الاجتماع المقرر للجمعية العامة العادية للائتلاف يوم الأحد المقبل بأحد فنادق القاهرة، لعدم ترشح أي من النواب أمامه.

وأضافت اللجنة الثلاثية في بيان صحفي: "بخصوص المكتب السياسى للائتلاف من المستقلين فسيتم إعلان فوز 6 مقاعد بالتزكية وتجرى الانتخابات على 9 مقاعد من أجل 15 مقعدًا للمستقلين، و كذلك قد تم حسم الثلاثة مقاعد الجديدة للحزبين بالتزكية وهذه المقاعد مستحدثة فى الجمعية العامة غير العادية التى عقدها الائتلاف هذا الشهر".

يذكر، أنه سيتم إعلان فوز 38 مقعدً بالتزكية في 21 محافظة وتجرى الانتخابات على 14 مقعدًا في 6 محافظات.

ومن أبرز الأسماء التي سيعلن فوزها بالتزكية من أعضاء المكتب السياسي، النائب محمد مصطفى السلاب عن مقعد الشباب من المستقلين، والنائب أحمد محمد زيدان عن مقعد الشباب من الحزب، والنائبة نانسى سمير نصير عن مقعد المرأة من الحزبين، والنائبة سحر طلعت مصطفى عن المستقلين عن أحد مقعدى قطاع غرب الدلتا، والنائب هشام عمارة عن المستقلين عن المقعد الأخر من مقعدي قطاع غرب الدلتا

بالإضافة إلى النائب عبد الهادي القصبي عن المستقلين عن أحد مقعدي قطاع وسط الدلتا، والنائب معتز السعيد عن المستقلين عن المقعد الأخر من مقعدي قطاع وسط الدلتا، والنائب أشرف عمارة عن المستقلين عن أحد مقعدي قطاع شرق الدلتا، والنائب فخرى طايل عن مقعد الشخصيات العامة.

وكان الترشح لمنصب رئيس إئتلاف دعم مصر وعضوية المكتب السياسي من المستقلين والحزبيين ومنسقي المحافظات، قد بدأ السبت الماضي ولمدة ثلاثة أيام.

‎وأعرب المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف الحالي، عن سعادته لثقة أعضاء الإئتلاف ودعمهم، مؤكدًا أن هذه الانتخابات تعد ترسيخاً لمفهوم المنافسه الحرة الشريفة والانتخابات الديمقراطية النزيهة داخل الائتلاف وإفساح المجال للجميع لكي يكونوا جزء من الحوار الحر الإيجابي الجاري داخل الإئتلاف حول مختلف القضايا الوطنية.