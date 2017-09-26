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مصدر يكشف «للتحرير» رد التوأم على منعهم من دخول الزمالك

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مصدر يكشف «للتحرير» رد التوأم على منعهم من دخول الزمالك مصدر يكشف «للتحرير» رد التوأم على منعهم من دخول الزمالك

التحرير

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كشف مصدر مقرب من التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بالنادي المصري موقف الثنائي من قرار رئيس مجلس إدارة نادي  بمنع دخولهم النادي أو العمل فيه خلال فترة رئاسته.

وقال المصدر في تصريحات خاصة «للتحرير» إن التوأم أكدا للمقربين منهم أنهم في الأساس غير أعضاء في النادي وهم من رفضو تدريب الزمالك تحت رئاسة مرتضى منصور مرة أخرى.

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وكان قد  قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، منع دخول التوأم حسام وإبراهيم حسن لمقر القلعة البيضاء بعد التصرفات التي قام بها الثنائي في مباراة الفريقين التي أقيمت في الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة الماضية والتصريحات التي أدليا بها عقب المباراة ضد «منصور» وطارق يحيي المدرب العام للزمالك .

 

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التحرير

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