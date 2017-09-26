نيبوشا يستعرض خطة الزمالك مع «يحيى وعبد الهادي» قبل مواجهة إنبي

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حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات لزيادة التركيز خلال المران ولتنفيذ بعض الجمل التكتيكية والفنية التى سوف يعتمد عليها الفريق خلال اللقاء المقبل أمام إنبى الجمعة المقبلة.

وركز الجهاز الفني على تدريب اللاعبين على اللعب في المساحات الضيقة واستخلاص الكره بسرعة والتمريرات المتقنة.

وعقد المونتيجري نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك جلسة قبل بداية المران مع الثنائي طارق يحيى المدرب العام للفريق ومدحت عبد الهادى المدرب المساعد لاستعراض بعض الملفات ومناقشة كافة الأمور الفنية الخاصة بالفريق قبل مباراة إنبى المقبلة.

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ويحرص نيبوشا على الاجتماع بشكل دوري مع معاونيه للحديث في العديد من الأمور الفنية والتكتيكية ومناقشة كافة الأمور الفنية قبل كل مباراة للاستقرار على التشكيل والطريقة الأنسب للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الجمعة المقبل في رابع جولات الدوري المصري الممتاز.