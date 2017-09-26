أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

نيبوشا يستعرض خطة الزمالك مع «يحيى وعبد الهادي» قبل مواجهة إنبي

Google+ Print
نيبوشا يستعرض خطة الزمالك مع «يحيى وعبد الهادي» قبل مواجهة إنبي نيبوشا يستعرض خطة الزمالك مع «يحيى وعبد الهادي» قبل مواجهة إنبي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي على تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات لزيادة التركيز خلال المران ولتنفيذ بعض الجمل التكتيكية والفنية التى سوف يعتمد عليها الفريق خلال اللقاء المقبل أمام إنبى الجمعة المقبلة.

وركز الجهاز الفني على تدريب اللاعبين على اللعب في المساحات الضيقة واستخلاص الكره بسرعة والتمريرات المتقنة.

وعقد المونتيجري نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك جلسة قبل بداية المران مع الثنائي طارق يحيى المدرب العام للفريق ومدحت عبد الهادى المدرب المساعد لاستعراض بعض الملفات ومناقشة كافة الأمور الفنية الخاصة بالفريق قبل مباراة إنبى المقبلة.

شاهد أيضا

ويحرص نيبوشا على الاجتماع بشكل دوري مع معاونيه للحديث في العديد من الأمور الفنية والتكتيكية ومناقشة كافة الأمور الفنية قبل كل مباراة للاستقرار على التشكيل والطريقة الأنسب للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الجمعة المقبل في رابع جولات الدوري المصري الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

خاص مع سيف - أحمد سليمان يعلن قائمته فى انتخابات الزمالك

خاص مع سيف - أحمد سليمان يعلن قائمته فى انتخابات الزمالك

خاص مع سيف - لقاء خاص مع أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادى الزمالك وحديث عن قائمته الانتخابية

خاص مع سيف - لقاء خاص مع أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادى الزمالك وحديث عن قائمته الانتخابية