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بالفيديو.. تعلمي الطريقة الصحيحة لكسر البيض

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مصراوي Masrawy

.. تعلمي الطريقة الصحيحة لكسر البيض

06:57 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

بالفيديو.. تعلمي الطريقة الصحيحة لكسر البيض

تعلمي الطريقة الصحيحة لـ"تكسير البيض"

 كتب - هشام عواض:

مشكلة مزعجة يتعرض لها الكثير من الناس خلال إعدادهم الطعام، وهي وقوع أجزاء من قشر البيض أثناء كسرها للطهي، وربما قد تبحث عن طريقة لتلافي هذا الأمر.

بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، يوصي الطهاة المحترفون، ببعض الطرق التي تساعد على تجنب تساقط قشور البيض، والمفتاح لذلك، هو كسر البيضة على سطحٍ مستوٍ.

وبدلاً من ضرب البيضة على حافة الوعاء، ينصح الطهاة بكسرها على سطح مستو بضربة حادة ودقيقة، تكفي لكسر القشرة، دون انتشار قطع منها على السطح.

ويستخدم بعض الطهاة أيديهم في تكسير البيض، لكن ذلك يعتمد على مدى مهارة وخبرة الطاهي. ومع التدريب والخبرة، يمكن لربة المنزل إتقان هذه المهارات.

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