الشرطة تفكك شبكة مخدرات كبيرة تابعة لمافيا ندرانجيتا شمالي إيطاليا

روما - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الإيطالية أنها ضبطت عصابة تابعة لمافيا ندرانجيتا متخصصة في ابتزاز الأموال وتهريب الكوكايين في مقاطعة كومو الثرية شمالي إيطاليا.

وقالت قوات الدرك الوطني الإيطالية "كارابينيري" اليوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على 21 شخصا وفرضت الإقامة الجبرية على ثلاثة أشخاص ،من بينهم عمدة سيرينو ،وهي بلدة صغيرة تبعد 25 كيلومترا شمال ميلانو.

واتهم المشتبه بهم بعدة جرائم ، من بينها الانتماء لإحدى عصابات المافيا والاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بشكل غير مشروع والفساد .

ويشتبه بأن إدواردو ماتسا ،عمدة سيرينو، الذي ينتمي لحزب رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني "فورزا إيطالي" قد منح امتيازات لرجال أعمال على صلة بالمافيا مقابل الحصول على أصوات انتخابية.

ومدت مافيا ندرانجيتا ،التي يعود أصلها إلى إقليم كالابريا (قلورية) جنوبي البلاد، براثنها إلى شمالي إيطاليا وأبعد من ذلك. وهذا الفرع من المافيا هو أكبر مهربي الكوكايين إلى أوروبا.