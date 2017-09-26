اتحاد الكرة يكشف أسباب عقوبة التوأم والزمالك

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كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، سبب عقوبات الزمالك وحسام حسن المدير الفني للمصري وشقيقه إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق بعد أحداث الزمالك والمصري الأخيرة بالدوري الممتاز، والتي إنتهت بفوز القلعة البيضاء (2-1).

وقال رئيس لجنة المسابقات في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، "تم توقيع عقوبة على الزمالك بسبب سباب الجمهور، فيما تمت معاقبة التوأم بسبب إثارتهم للجمهور ولم نتطرق للتصريحات التي حدثت بين الأجهزة الفنية".

وكانت لجنة المسابقات قد قررت، توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها عشرة آلاف جنيه، وذلك للسب الجماعي من المرافقين للنادي ضد المدير الفني للمصري، كما قررت اللجنة تغريم كل من إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري وحسام حسن المدير الفني عشرة آلاف جنيه، لإثارة المرافقين للزمالك وعدم الالتزام بمقاعد البدلاء.

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وفيما يخص مواجهة العودة بين الأهلي والنجم بدوري الأبطال، قال عامر حسين: "تم تحديد 22 أكتوبر لمباراة العودة بين الأهلي والنجم الساحلي على برج العرب، وفترة توقف المنتخب الوطني ستستمر حتى يوم 12 من الشهر المقبل".

وتحدث عامر حسين عن زيادة أعداد الجماهير في المدرجات قائلآ: "مراقب المباراة مكلف بكتابة ما يشاهده والجمهور الذي يحضر المباريات يحضر بناء على تصاريح من الأندية وكل نادي مسموح له بحضور 75 مشجع".

واختتم رئيس لجنة المسابقات تصريحاته قائلاً :"الأعداد التي تزيد عن 75 لا نعرف مصدرها لأن الجهات الأمنية أو أمن الاستاد أو أعضاء مجالس الإدارات يلقون الاتهام على بعضهم البعض ولا نعرف الحقيقة منذ 5 سنوات".