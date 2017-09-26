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القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء
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الخميس 26 أكتوبر 2017 06:53 مساءً
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر
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الخميس 26 أكتوبر 2017 06:53 مساءً
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 06:53 مساءً
رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي
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الخميس 26 أكتوبر 2017 06:53 مساءً
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح قدرة الساحر على تغيير حقيقة الأشياء
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الخميس 26 أكتوبر 2017 06:51 مساءً
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل
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الخميس 26 أكتوبر 2017 06:42 مساءً
وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية
-
الخميس 26 أكتوبر 2017 06:42 مساءً
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر
-
الخميس 26 أكتوبر 2017 06:39 مساءً
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة
-
الخميس 26 أكتوبر 2017 06:30 مساءً
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة
-
الخميس 26 أكتوبر 2017 06:30 مساءً
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الأخبار - قلق مصر البالغ إزاء تداعيات إستفتاء إنفصال كردستان العراق
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الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 05:39 مساءً
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