"تعليم النواب": مناقشة رفع رواتب المعلم إلى 3000 جنيها بدور الانعقاد الثالث

كتبت- ياسمين محمد:

قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة قررت بحث تعديل المواد الخاصة برواتب المعلمين بقانون التعليم، في بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان خلال عشرة أيام من الأن.

وأضافت نصر، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أنه كان من المقرر إدخال هذه التعدلات في إطار قانون التعليم الجديد، إلا أنه نظرًا لعدم الانتهاء منه حتى الأن تقرر مناقشة تعديل المواد الموجودة بالقانون الحالي بشكل عاجل، لافتة إلى أن التعديلات تتضمن وصول راتب المعلم لخط الكفاية وتوفير حياة كريمة له.

وتابعت نصر، أن التصور الموضوع يحدد راتب 3000 جنيها للمعلم حديث التعيين، و 8.500 جنيها للمعلم الذي يصل لأخر السلم الوظيفي.

وقالت عضو لجنة التعليم، إن اللجنة ستتواصل مع وزارتي المالية والتربية والتعليم، لبحث كيفية توفير المخصصات المالية لزيادة الرواتب، وفي حالة عدم تمكن وزارة المالية من توفير المخصصات، سيكون على عاتق وزارة التربية والتعليم البحث عن موارد، من خلال لجنة تنمية الموارد التي أعلن وزير التربية والتعليم تشكيلها.

يشار إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قد أكد أن أية أموال سيتم توفيرها، سواء من خلال تخفيف طباعة الكتب أو إعادة توزيع المكافآت ستدهب لصالح تحسين دخل المعلم.

يذكر أن راتب المعلم حديث التعييم لا يتجاوز 1000 جنيها بعض إضافة الحوافز والبدلات.