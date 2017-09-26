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تفاصيل ضبط أكاديمية وهمية لتعليم النقل البحري مقابل 11 ألف دولار بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

تفاصيل ضبط أكاديمية وهمية لتعليم النقل البحري مقابل 11 ألف دولار بالإسكندرية

05:01 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

تفاصيل ضبط أكاديمية وهمية لتعليم النقل البحري مقابل 11 ألف دولار بالإسكندرية

الهيئة المصرية للسلامة البحرية

الإسكندرية – محمد عامر:

تمكن ضباط مباحث الإسكندرية من القبض على متهم لقيامه وآخرين هاربين بإنشاء أكاديمية وهمية بدون ترخيص أو موافقة الهيئة المصرية للسلامة البحرية بمنطقة كينج مريوط، تحمل إسم" الأكاديمية الوطنية للعلوم البحرية والتكنولوجيا"، مقابل 11 ألف دولار للطالب الواحد. 

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من الهيئة المصرية للسلامة والملاحة البحرية يفيد قيام كلًا من "م. ح. ج" 40 عامًا، بحري يعمل على السفن التجارية، وشقيقه "أ. ح. ج" خريج الأكاديمية، و"أ. م. ش" 71 عامًا، عضو سابق بهيئة التدريس بالأكاديمية لقيامهم بإنشاء ما يسمى بالأكاديمية الوطنية للعلوم البحرية والتكنولوجيا بمنطقة الكينج بدون ترخيص أو موافقة الهيئة المصرية للسلامة البحرية التابعة لوزارة النقل البحري.

وتبين من التحريات قيام المتهمين بالإعلان عن الأكاديمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ووسائل الإعلام لاستقطاب راغبي الالتحاق بالأكاديمية من الطلبة الراغبين في العمل على البواخر التجارية لتلقي الدراسة لمدة أربعة سنوات مقابل مبلغ 11 ألف دولار أمريكى للعام الدراسي.

وكشفت التحقيقات أن الأكاديمية تمنح الدارسين على خلاف الحقيقة شهادة بحرية معادله من المجلس الأعلى للجامعات وجواز سفر بحري، وقاموا بإعداد مبني بالمنطقة المشار إليها بداخله قاعات تعليمية ووضعوا لافتات إرشادية علي الطريق بإسم الأكاديمية لبث الثقة والطمأنينة لدي الطلاب.

وتم استهداف مقر الأكاديمية وضُبط بداخلها جهاز حاسب آلي مدون عليه بيانات الطلبه المُقيدين بالأكاديمية ومبلغ 26000 جنيه و1200 دولار أمريكي.

وألقي القبض على المتهم الأول حال تواجده بمنطقة المندرة دائرة قسم ثان المنتزه، واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهمين الهاربين، وحُرر المحضر إداري قسم شرطة ثان العامرية وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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