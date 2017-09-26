أخبار عاجلة

القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح قدرة الساحر على تغيير حقيقة الأشياء -
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صندوق النقد: «الإصلاح» انقلاب على سياسات أضرت باقتصاد مصر

Google+ Print
صندوق النقد: «الإصلاح» انقلاب على سياسات أضرت باقتصاد مصر صندوق النقد: «الإصلاح» انقلاب على سياسات أضرت باقتصاد مصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وصف صندوق النقد الدولى، برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بأنه انقلاب على السياسات السابقة التى أدت إلى تراكم اختلالات خارجية ومالية ضخمة.

 
وأكد الصندوق، في مراجعة أصدرها بشأن البرنامج اليوم الثلاثاء، أن برنامج الإصلاح لقى تأييدا كبيرا من مجتمع الأعمال وشركاء التنمية الدوليين والمستثمرين الأجانب، لافتا إلى إصلاح دعم الوقود والسيطرة على الأجور، فضلا عن الزيادة الملحوظة فى الإيرادات الضريبية نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التى أدت إلى دعم عملية ضبط أوضاع المالية العامة المطلوبة.

شاهد أيضا

وكانت المصرية أعلنت فى أغسطس 2016، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى يسمح بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى على مدار 3 سنوات، ووافق مجلس الصندوق فى نوفمبر 2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا