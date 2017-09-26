"نائبات قادمات": "الشق الاقتصادي" أبرز أهداف زيارة السيسي للإمارات

كتبت- عزة صقر:

قالت السفيرة ناهد شاكر، رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات الشقيقة، تعزز الدور الريادي المصري في المنطقة العربية.

وأشارت شاكر، في بيان الثلاثاء، إلى أن الزيارة تميزت بعدة أهداف، على رأسها البعد الاقتصادي، حيث حرص الرئيس على دعوة الشركات والمستثمرين للاستثمار في مختلف المجالات.

وأضافت ناهد شاكر، أن هذه الزيارة تؤكد الجهد الذي يبذله الرئيس السيسي، لرفع اسم مصر بين دول العالم، موضحة أن الجديد في هذه الزيارة هي مناقشة الملفات المستجدة بين الدولتين.