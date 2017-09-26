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إعدام 4 أطنان من "اللانشون" الفاسد.. تم ضبطها داخل سوبر ماركت بالهرم

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مصراوي Masrawy

إعدام 4 أطنان من "اللانشون" الفاسد.. تم ضبطها داخل سوبر ماركت بالهرم

04:31 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

لانشون فاسد- ارشيفية

كتب- علاء عمران ومحمد شعبان:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث ، اليوم الثلاثاء، من ضبط 4 أطنان من السلع الغذائية " الحيوانية، ومنتجات ألبان"، معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لطرحها للبيع، داخل "سوبر ماركت" بمنطقة الهرم، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر، بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة للإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية حملات، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

داهمت قوات الأمن، برئاسة الرائد محمد سالم، مخازن "السوبر ماركت" المتحري عنها، مما أسفر عن ضبط المدير المسئول، وكميات كبيرة من "دهون حيوانية، منتجات ألبان، لانشون" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقدمت اللجنة المرافقة للمأمورية من وزارة الصحة، تقريراً يفيد بأن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتم التحفظ على المنتجات الغذائية بثلاجة داخل المحل.

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