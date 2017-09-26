نيبوشا يحصل على إجازة أسبوع عقب مباراة إنبي

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حصل المونتينيجري نيبوشا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالزمالك، وماركو مدرب الأحمال، على إذن من المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي للحصول علي إجازة للسفر إلى بلادهما فجر السبت المقبل، وذلك عقب مباراة إنبي المقرر لها الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعود نيبوشا من الإجازة في الثالث من أكتوبر المقبل، بينما يعود ماركو يوم ٥ من الشهر نفسه.

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وحقق نيبوشا فوزين في أول 3 مباريات خاضها في الدوري أمام الداخلية والمصري، بعد تعادله أمام الإنتاج في الجولة الأولى من المسابقة.