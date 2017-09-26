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هيتسفيلد: دوري الأبطال سيحدد مستقبل أنشيولتي مع البايرن

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هيتسفيلد: دوري الأبطال سيحدد مستقبل أنشيولتي مع البايرن هيتسفيلد: دوري الأبطال سيحدد مستقبل أنشيولتي مع البايرن

التحرير

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أعرب أوتمار هيتسفيلد، مدرب بايرن ميونيخ السابق، عن دعمه الكامل لمدرب العملاق البافاري الحالي كارلو أنشيلوتي، في ظل التكهنات التي تحيم حول مستقبل المدرب الإيطالي مع الفريق، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وتوج أنشيلوتي بلقب الدوري الألماني في موسمه الأول مع بايرن ميونيخ الموسم الماضي، ولكنه ودع دوري أبطال أوروبا، من ربع النهائي على يد ريال مدريد.

وبدأ أنشيلوتي الموسم الحالي بنتائج متذبذبة من خلال الخسارة من هوفنهايم بثنائية نظيفة والتعادل مع فولفسبورج بنتيجة 2-2 ليتواجد خلف المتصدر بروسيا دورتموند بثلاث نقاط.

وأوضح هيتسفيلد، أنه في الوقت الذي يعاني فيه بايرن ميونيخ من بعض النتائج المتواضعة، يحافظ أنشيلوتي على هدوءه، حيث يدرك صعوبة وصول الفريق إلى أعلى مستوى في المباريات الأولى من الموسم خاصة أن ذلك سيؤدي إلى تأثر الفريق بدنيًا عند الوصول إلى المباريات الهامة في النصف الثاني من الموسم.

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وأضاف هيتسفيلد أن أنشيلوتي يتمتع بخبرة كبيرة ويجيد تدوير اللاعبين ومنح الجميع الفرصة.

وأشار هيتسفيلد إلى يقينه التام في قدرة أنشيلوتي على التتويج بلقب الدوري الألماني من جديد هذا الموسم والوصول إلى ما هو أبعد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا على أن جوارديولا عانى من الانتقادات لفشله في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ولذلك ينبغي الصبر على أنشيلوتي.

وبدوره قال قائد الألماني السابق مايكل بالاك، إن تقييم أنشيلوتي الحقيقي سيأتي من النتائج التي سيحققها في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك في ظل وجود رغبة كبيرة عند الجميع للتتويج باللقب الأوروبي هذا العام.

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التحرير

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