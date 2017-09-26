الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة بينهم صحفي

رام الله- (أ ش أ):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مواطناً فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أن الاحتلال اعتقل ستة مواطنين من محافظة نابلس، وهم: الأسير المحرر روحي سميح عوادة (23 عاماً)، والأسير المحرر طارق حسن الكوني، وبسام محمود نجم عودة (54 عاماً)، وحسن شريعة، وعمر أبو طارق، وخطاب أحمد أبو شحادة (22 عاماً).

كما اعتقل أربعة مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم: محمد رائد حماد، ومصطفى رامي عويس، وعمر عماد الراضي وسليمان العجوز، علاوة على اعتقال ثلاثة من محافظة الخليل، وهم: موسى أمجد الطيطي ومحمد سعيد عمرو (25عاماً)، والطفل عمار محمد جوابرة (14عاماً).

وأضاف النادي أن الاحتلال اعتقل الصحفي عبد الرحمن عمر عوض من بلدة بدرس برام الله، والمواطن مهند محمد حنتش من محافظة قلقيلية، كما اعتقل مواطنين من القدس.