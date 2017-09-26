الأمم المتحدة تطلق محاولة جديدة للوساطة في ليبيا

تونس - (د ب أ):

أطلقت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء محاولة جديدة للوساطة من أجل إنهاء الفوضى في ليبيا سياسيا.

والتقى في العاصمة التونسية تونس اليوم ممثلين عن المؤسسات المتنازعة، التي تدعي كل منها أحقيتها في السلطة في ليبيا.

وقال المبعوث الأممي الخاص لليبيا، غسان سلامة، إنه حان الوقت لتنحية الاختلافات في الرأي جانبا، وأضاف: "هذا يمثل معاناة لليبيين، فهم يسيرون من مرحلة انتقالية إلى أخرى بدون هدف واضح"، مؤكدا أن الوقت الآن مناسبا للعمل سياسيا على وحدة البلاد.

وأعرب سلامة مجددا عن أمله في إجراء انتخابات في ليبيا خلال العام المقبل.

ومن المنتظر أن يجري ممثلو مجلس الدولة من العاصمة طرابلس وممثلو البرلمان، ومقره شرقي البلاد، مشاورات خلال الأسابيع المقبلة حول تعديل الاتفاقية السياسية الليبية، التي تم التوصل إليها في ديسمبر عام 2015 بوساطة الأمم المتحدة، والتي تشكل أساس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحكومة لم تشارك فيها كافة الأطراف المهمة في ليبيا التي تغرق في الفوضى منذ الإطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.