أخبار عاجلة

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تطلق محاولة جديدة للوساطة في ليبيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تطلق محاولة جديدة للوساطة في ليبيا

04:06 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

الأمم المتحدة تطلق محاولة جديدة للوساطة في ليبيا

غسان سلامة

تونس - (د ب أ):

أطلقت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء محاولة جديدة للوساطة من أجل إنهاء الفوضى في ليبيا سياسيا.

والتقى في العاصمة التونسية تونس اليوم ممثلين عن المؤسسات المتنازعة، التي تدعي كل منها أحقيتها في السلطة في ليبيا.

وقال المبعوث الأممي الخاص لليبيا، غسان سلامة، إنه حان الوقت لتنحية الاختلافات في الرأي جانبا، وأضاف: "هذا يمثل معاناة لليبيين، فهم يسيرون من مرحلة انتقالية إلى أخرى بدون هدف واضح"، مؤكدا أن الوقت الآن مناسبا للعمل سياسيا على وحدة البلاد.

وأعرب سلامة مجددا عن أمله في إجراء انتخابات في ليبيا خلال العام المقبل.

ومن المنتظر أن يجري ممثلو مجلس الدولة من العاصمة طرابلس وممثلو البرلمان، ومقره شرقي البلاد، مشاورات خلال الأسابيع المقبلة حول تعديل الاتفاقية السياسية الليبية، التي تم التوصل إليها في ديسمبر عام 2015 بوساطة الأمم المتحدة، والتي تشكل أساس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه لم تشارك فيها كافة الأطراف المهمة في ليبيا التي تغرق في الفوضى منذ الإطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الرئيس التونسي يبحث مع وزير خارجيته تطورات الملف الليبي

    أخبار

  • بدء اجتماع لجنتي الحوار الليبي لتعديل اتفاق الصخيرات في تونس

    أخبار

  • الأمم المتحدة: إسرائيل تبني المستوطنات "بوتيرة مرتفعة"

    أخبار

  • وزير الخارجية الفنزويلي: يتصرف كأنه "امبراطور العالم"

    أخبار

إعلان

bb497da9a7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي